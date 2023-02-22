Пестова (Исакова) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1868
Муж: Пестов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
19.03.1869
Сын: Пестов Иван Иванович
Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
08.06.1870
Сын: Пестов Иван Иванович
Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
21.07.1872
Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
13.07.1873
Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно