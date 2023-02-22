Пестова (Исакова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Исакова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1868

Муж: Пестов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
19.03.1869

Сын: Пестов Иван Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
08.06.1870

Сын: Пестов Иван Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1872

Сын: Пестов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.07.1873

Сын: Пестов Семён Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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