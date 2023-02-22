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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пестова Зиновья Самойловна
Отец ребёнка: Кондратьев Самуил Герасимович
Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Иван Самойлович
Отец ребёнка: Кондратьев Самуил Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Афанасий Самойлович
Отец ребёнка: Кондратьев Самуил Герасимович