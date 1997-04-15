Кукаева (Думнова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Думнова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1912

Дата смерти

15.04.1997

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1933 г.р.
1935 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912

Отец: Думнов Иван Иванович

Мать: Думнова Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1933

Сын: Кукаев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич

Селитьба
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ойцева Фаина Афанасьевна

Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич

Рождение ребёнка
21.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Голодок Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич

Рождение ребёнка
10.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич

Рождение ребёнка
14.05.1956

Сын: Кукаев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Афанасий Клементьевич

Смерть
15.04.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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