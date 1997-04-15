Кукаева (Думнова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1912
Дата смерти15.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912
Отец: Думнов Иван Иванович
Мать: Думнова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1933
Сын: Кукаев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич
Селитьба
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ойцева Фаина Афанасьевна
Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
21.06.1947
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Голодок Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич
Рождение ребёнка
10.12.1952
Рождение ребёнка
14.05.1956
Сын: Кукаев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Кукаев Афанасий Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1997
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область