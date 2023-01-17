Кукаев Афанасий Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаев Афанасий Клементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1910

Дата смерти

16.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1910

Отец: Кукаев Клементий Петрович

Мать: Кукаева Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Анна Ивановна

Смерть
16.08.1979
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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