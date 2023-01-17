Кукаев Афанасий Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1910
Дата смерти16.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1910
Рождение ребёнка
23.02.1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
21.06.1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
10.12.1952
Рождение ребёнка
14.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Анна Ивановна
Смерть
16.08.1979
Похороны
Неизвестно