Бочкарёва (Думнова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Думнова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1902

Дата смерти

09.03.1986

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1899 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902

Отец: Думнов Иван Спиридонович

Мать: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
13.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Павел Васильевич

Смерть
09.03.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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