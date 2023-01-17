Бочкарёва (Думнова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1902
Дата смерти09.03.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902
Рождение ребёнка
13.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1986
Похороны
Неизвестно