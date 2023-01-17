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Бочкарёв Павел Васильевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1899

Отец: Бочкарёв Василий Фёдорович

Мать: Бочкарёва Мария Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Мария Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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