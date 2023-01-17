Бочкарёв Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1899
Рождение ребёнка
13.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочкарёва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочкарёва Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно