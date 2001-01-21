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Думнов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1906

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1906

Отец: Думнов Иван Спиридонович

Мать: Думнова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
20.11.1929

Дочь: Валявина Галина Константиновна

Мать ребёнка: Думнова Анисья Павловна

Рождение ребёнка
17.09.1932

Сын: Думнов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Думнова Анисья Павловна

Военная служба
?.07.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: Погиб на ВОВ
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