Думнов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1906
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1906
Рождение ребёнка
20.11.1929
Дочь: Валявина Галина Константиновна
Мать ребёнка: Думнова Анисья Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1932
Сын: Думнов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Думнова Анисья Павловна
Военная служба
?.07.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: Погиб на ВОВ