Думнова (Гусева) Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Гусева) Анисья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1906

Дата смерти

17.03.1985

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1906

Отец: Гусев Павел Степанович

Мать: Гусева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Константин Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Константин Иванович

Смерть
17.03.1985
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