Думнова (Гусева) Анисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1906
Дата смерти17.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1906
Отец: Гусев Павел Степанович
Мать: Гусева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Константин Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Константин Иванович
Смерть
17.03.1985