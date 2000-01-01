Гусев Павел Степанович
Место рожденияСелитьба
Дата рождения04.10.1885
Дата смерти05.02.1947
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1885
Селитьба
Рождение ребёнка
16.01.1905
Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
02.07.1906
Дочь: Думнова Анисья Павловна
Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1913
Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Конюх
Смерть
05.02.1947