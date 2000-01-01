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Гусев Павел Степанович

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Место рождения

Селитьба

Дата рождения

04.10.1885

Дата смерти

05.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1885

Отец: Гусев Степан Владимирович

Мать: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Гусев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
02.07.1906

Дочь: Думнова Анисья Павловна

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Гусев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусев Степан Павлович

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Ивановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Конюх
Смерть
05.02.1947
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