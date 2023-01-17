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Гусев Степан Владимирович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.08.1858

Дата смерти

08.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858

Отец: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

Мать: Гусева Надежда Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Гусев Филипп Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Куклева Анна Степановна

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1884

Сын: Гусев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Гусев Павел Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Гусев Александр Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1891

Сын: Гусев Иван Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1893

Сын: Гусев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Гусев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евфимия Степановна

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1902

Сын: Гусев Василий Степанович

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Никоновна

Смерть
08.08.1910
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