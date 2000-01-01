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Гусев Иван Степанович

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

19.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891

Отец: Гусев Степан Владимирович

Мать: Гусева Анастасия Никоновна

с. Селитьба
Бракосочетание
24.01.1910

Жена: Гусева Наталья Ивановна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
03.07.1911

Сын: Гусев Степан Иванович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Гусев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Гусев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1917

Дочь: Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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