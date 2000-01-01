Гусев Иван Степанович
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения19.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891
с. Селитьба
Бракосочетание
24.01.1910
Жена: Гусева Наталья Ивановна
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
03.07.1911
Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1915
Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1916
Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1917
Дочь: Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно