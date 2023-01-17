Гусева Анастасия Никоновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Архипов Никон Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1878
Рождение ребёнка
26.06.1880
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: Куклева Анна Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Рождение ребёнка
03.07.1884
Рождение ребёнка
04.10.1885
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Рождение ребёнка
16.04.1888
Сын: Гусев Александр Степанович
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Рождение ребёнка
19.02.1891
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Рождение ребёнка
12.07.1893
Рождение ребёнка
10.07.1894
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евфимия Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Рождение ребёнка
19.04.1902
Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович
Смерть
Неизвестно