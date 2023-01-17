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Гусева Анастасия Никоновна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Архипов Никон Никитин

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Гусев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Куклева Анна Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1884

Сын: Гусев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Гусев Павел Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Гусев Александр Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1891

Сын: Гусев Иван Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1893

Сын: Гусев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Гусев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евфимия Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1902

Сын: Гусев Василий Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Владимирович

Смерть
Неизвестно
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