Архипов Никон Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Никон Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гусева Анастасия Никоновна

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.05.1861

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Богатырёва Мария Никонова

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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