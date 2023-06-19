Богатырёва (Архипова) Мария Никонова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Архипов Никон Никитин
Мать: ?
Бракосочетание
13.01.1880
Рождение ребёнка
29.06.1883
Сын: Богатырёв Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
29.10.1885
Сын: Богатырёв Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
04.03.1894
Сын: Богатырёв Василий Андреевич
Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
15.04.1898
Дочь: Глафира Андреевна
Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно