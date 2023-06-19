Богатырёва (Архипова) Мария Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Архипова) Мария Никонова

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Архипов Никон Никитин

Мать: ?

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Богатырёв Андрей Григорьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1883

Сын: Богатырёв Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
29.10.1885

Сын: Богатырёв Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1894

Сын: Богатырёв Василий Андреевич

Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
15.04.1898

Дочь: Глафира Андреевна

Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Богатырёв Андрей Григорьев

Смерть
Неизвестно