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Богатырёв Андрей Григорьев

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1861

Отец: Богатырёв Григорий Иванович

Мать: Богатырёва Анна Ильина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Богатырёва Мария Никонова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1883

Сын: Богатырёв Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова

Рождение ребёнка
29.10.1885

Сын: Богатырёв Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1894

Сын: Богатырёв Василий Андреевич

Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова

Рождение ребёнка
15.04.1898

Дочь: Глафира Андреевна

Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова

Смерть
Неизвестно
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