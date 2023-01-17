Богатырёв Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рождения19.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1861
Бракосочетание
13.01.1880
Рождение ребёнка
29.06.1883
Сын: Богатырёв Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова
Рождение ребёнка
29.10.1885
Сын: Богатырёв Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова
Рождение ребёнка
04.03.1894
Сын: Богатырёв Василий Андреевич
Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова
Рождение ребёнка
15.04.1898
Дочь: Глафира Андреевна
Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Богатырёва Мария Никонова
Смерть
Неизвестно