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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гусева Анастасия Никоновна

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.05.1861

Сын: Архипов Степан Никонов

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитин

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Богатырёва Мария Никонова

Отец ребёнка: Архипов Никон Никитин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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