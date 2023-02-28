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Гусев Александр Степанович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1888

Отец: Гусев Степан Владимирович

Мать: Гусева Анастасия Никоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Гусев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Гусев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гусев Константин Александрович

Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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