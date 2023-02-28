Гусев Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения16.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1888
Рождение ребёнка
08.06.1908
Сын: Гусев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Гусев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гусев Константин Александрович
Мать ребёнка: Гусева Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно