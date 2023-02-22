Гусева (Осокина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Осокина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Гусев Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1911

Сын: Гусев Степан Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Гусев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Гусев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович

Рождение ребёнка
18.02.1917

Дочь: Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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