Гусева (Осокина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
03.07.1911
Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1915
Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.03.1916
Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович
Рождение ребёнка
18.02.1917
Дочь: Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно