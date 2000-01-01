Гусева Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Надежда Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шилкина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Гусев (шаталов) Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

Смерть
Неизвестно
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