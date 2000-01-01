Гусева Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Шилкина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов
Рождение ребёнка
01.02.1866
Сын: Гусев (шаталов) Фёдор Владимирович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов
Смерть
Неизвестно