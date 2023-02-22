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Шилкина (Гусева) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1850

Дата смерти

11.02.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1850

Отец: Гусев (шаталов) Владимир Самойлов

Мать: Гусева Надежда Иванова

Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Шилкин Яков Михайлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1880

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Шилкин Яков Михайлов

Рождение ребёнка
18.12.1882

Сын: Шилкин Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Шилкин Яков Михайлов

Рождение ребёнка
15.03.1888

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Шилкин Яков Михайлов

Смерть
11.02.1889
Причина смерти: Простуда
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