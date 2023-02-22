Шилкина (Гусева) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1850
Дата смерти11.02.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1850
Бракосочетание
06.02.1872
Муж: Шилкин Яков Михайлов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1880
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Шилкин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
18.12.1882
Отец ребёнка: Шилкин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
15.03.1888
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Шилкин Яков Михайлов
Смерть
11.02.1889
Причина смерти: Простуда