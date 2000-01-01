Шилкин Игнатий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкин Игнатий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1850 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1882

Отец: Шилкин Яков Михайлов

Мать: Шилкина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
01.01.1903

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1904

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1910

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1913

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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