Шилкин Игнатий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1882
Отец: Шилкин Яков Михайлов
Рождение ребёнка
01.01.1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1913
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно