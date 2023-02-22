Шилкина Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти02.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.12.1904
Дочь: Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1910
Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Клавдия Игнатьевна
Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1915