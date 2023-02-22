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Шилкина Анна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

02.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1910

Сын: Шилкин Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Клавдия Игнатьевна

Отец ребёнка: Шилкин Игнатий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Игнатий Яковлевич

Смерть
02.05.1915
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