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Гусев Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1913

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1913

Отец: Гусев Павел Степанович

Мать: Гусева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1932

Сын: Гусев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Мария Александровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кальмина Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Мария Александровна

Военная служба
?.07.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: На войне, пропал без вести
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