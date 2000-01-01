Гусев Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1913
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1913
Отец: Гусев Павел Степанович
Мать: Гусева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1932
Сын: Гусев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Гусева Мария Александровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кальмина Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Мария Александровна
Военная служба
?.07.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: На войне, пропал без вести