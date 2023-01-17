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Думнов Емельян Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.08.1909

Дата смерти

09.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909

Отец: Думнов Иван Спиридонович

Мать: Думнова Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
23.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Анастасия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Анастасия Евгеньевна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.02.1943
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