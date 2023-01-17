Думнов Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1909
Дата смерти09.02.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Анастасия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.02.1943