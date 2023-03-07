Думнова (Лопаткина) Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Лопаткина) Анастасия Евгеньевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

31.12.1912

Дата смерти

11.12.1993

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1912

Отец: Лопаткин Евгений Фёдорович

Мать: Лопаткина Мария Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Емельян Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Емельян Иванович

Смерть
11.12.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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