Думнова (Лопаткина) Анастасия Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1912
Дата смерти11.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1912
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1993
Похороны
Неизвестно