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Лопаткина (Бокова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около ?.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Боков Алексей Григорьевич

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Лопаткин Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Думнова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Лопаткин Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Лопаткин Никодим Евгеньевич

Отец ребёнка: Лопаткин Евгений Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лопаткин Евгений Фёдорович

Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
Около ?.11.1982
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