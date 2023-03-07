Лопаткина (Бокова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиОколо ?.11.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Боков Алексей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Думнова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Лопаткин Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Лопаткин Никодим Евгеньевич
Отец ребёнка: Лопаткин Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Лопаткин Евгений Фёдорович
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
Около ?.11.1982