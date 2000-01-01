Лопаткин Евгений Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Лопаткин Фёдор Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Думнова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Лопаткина Мария Алексеевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Лопаткин Никодим Евгеньевич
Мать ребёнка: Лопаткина Мария Алексеевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: Лопаткина Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно