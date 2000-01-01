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Лопаткин Евгений Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Лопаткин Фёдор Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Лопаткина Мария Алексеевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Думнова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Лопаткина Мария Алексеевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Лопаткин Никодим Евгеньевич

Мать ребёнка: Лопаткина Мария Алексеевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: Лопаткина Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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