Лопаткина Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
20.03.1888

Сын: Лопаткин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Лопаткин Фёдор Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1889

Дочь: (Лопаткина) Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Лопаткин Фёдор Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лопаткин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Лопаткин Фёдор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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