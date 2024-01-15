Лопаткина Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1888
Отец ребёнка: Лопаткин Фёдор Алексеевич
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
03.08.1889
Дочь: (Лопаткина) Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Лопаткин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лопаткин Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Лопаткин Фёдор Алексеевич
Смерть
Неизвестно