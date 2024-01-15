Карлинова (Думнова) Анфиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1913
Дата смерти04.10.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1936
Рождение ребёнка
04.09.1938
Рождение ребёнка
04.09.1938
Смерть
04.10.1975
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область