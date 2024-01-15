Карлинова (Думнова) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлинова (Думнова) Анфиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1913

Дата смерти

04.10.1975

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1913

Отец: Думнов Иван Спиридонович

Мать: Думнова (Архипова) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлинов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
09.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
04.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
04.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Александр Фёдорович

Смерть
04.10.1975
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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