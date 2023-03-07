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Карлинов Александр Фёдорович

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Место рождения

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.04.1909

Дата смерти

06.02.1971

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

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Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909

Отец: Карлинов Фёдор Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлинова Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлинова Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлинова Анфиса Ивановна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлинова Анфиса Ивановна

Смерть
06.02.1971
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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