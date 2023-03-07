Карлинов Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения11.04.1909
Дата смерти06.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909
Отец: Карлинов Фёдор Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1936
Рождение ребёнка
04.09.1938
Рождение ребёнка
04.09.1938
Военная служба
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1971
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область