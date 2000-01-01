Карлинов Фёдор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлинов Фёдор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлинов Павел Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Карлинов Ефрем Фёдорович

Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Карлинов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна

Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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