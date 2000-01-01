Карлинов Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлинов Павел Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.04.1909
Сын: Карлинов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна
Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлинова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно