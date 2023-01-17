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Карлинов Павел Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

30.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: Афимия Вавиловна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Карлинов Платон Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евлинья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Панкратова Любовь Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Карлинов Кузьма Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Карлинов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
30.05.1920
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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