Карлинов Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти30.05.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: Афимия Вавиловна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евлинья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Панкратова Любовь Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1879
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
30.05.1920