Панкратова (Карлинова) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Карлинов Павел Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1884
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: Праскева Степановна
Отец ребёнка: Панкратов Степан Никитич
Рождение ребёнка
27.10.1889
Сын: Панкратов Иван Степанович
Отец ребёнка: Панкратов Степан Никитич
Рождение ребёнка
10.09.1891
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Панкратов Степан Никитич
Смерть
Неизвестно