Панкратова (Карлинова) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Карлинова) Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Карлинов Павел Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Панкратов Степан Никитич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: Праскева Степановна

Отец ребёнка: Панкратов Степан Никитич

Рождение ребёнка
27.10.1889

Сын: Панкратов Иван Степанович

Отец ребёнка: Панкратов Степан Никитич

Рождение ребёнка
10.09.1891

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Панкратов Степан Никитич

Смерть
Неизвестно
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