Аникина (Кальмина) Афимия Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Кальмина) Афимия Вавиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кальмин Вавила Фёдорович

Мать: Кальмина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Карлинов (аникин) Павел Степанович

Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов

Рождение ребёнка
09.02.1844

Сын: Аникин Фёдор Степанов

Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов

Рождение ребёнка
23.02.1847

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1850

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов

Рождение ребёнка
04.07.1852

Сын: Аникин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Степан Потапов

Смерть
Неизвестно