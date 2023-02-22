Аникина (Кальмина) Афимия Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Карлинов (аникин) Павел Степанович
Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов
Рождение ребёнка
09.02.1844
Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов
Рождение ребёнка
23.02.1847
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1850
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов
Рождение ребёнка
04.07.1852
Отец ребёнка: Аникин Степан Потапов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно