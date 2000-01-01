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Кальмин Вавила Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кальмин Фёдор Флорович

Мать: Кальмина Алена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кальмин Прохор Вавилович

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Афимия Вавиловна

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кальмин Лев Вавилович

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Осокина Дарья Вавилова

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кальмин Михайло Вавилович

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна

Смерть
1831
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кальмин Роман Вавилович

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна

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