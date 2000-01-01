Кальмин Вавила Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Кальмин Фёдор Флорович
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Афимия Вавиловна
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Осокина Дарья Вавилова
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кальмин Михайло Вавилович
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна
Смерть
1831
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Филипповна