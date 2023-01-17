Осокина Дарья Вавилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокина Дарья Вавилова

Осокина Дарья Вавилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

01.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кальмин Вавила Фёдорович

Мать: Кальмина Евдокия Филипповна

Бракосочетание
02.07.1844

Муж: Осокин Василий Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1846

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1848

Дочь: Кукаева Матрона (Мария) Васильева

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1850

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1851

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.04.1855

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.11.1857

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.08.1859

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.10.1861

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

с. Селитьба,
Рождение ребёнка
21.01.1865

Сын: Осокин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Дмитриевич

Смерть
01.03.1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close