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Кальмина Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кальмин Прохор Вавилович

Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Афимия Вавиловна

Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кальмин Лев Вавилович

Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Осокина Дарья Вавилова

Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кальмин Михайло Вавилович

Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кальмин Роман Вавилович

Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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