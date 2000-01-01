Кальмина Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Афимия Вавиловна
Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Осокина Дарья Вавилова
Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кальмин Михайло Вавилович
Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кальмин Вавила Фёдорович
Смерть
Неизвестно