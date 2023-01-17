Кальмин Михайло Вавилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
11.12.1852
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия
Рождение ребёнка
23.04.1855
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
09.01.1856
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
12.02.1858
Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
03.08.1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кальмин Максим Михайлович
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия
Рождение ребёнка
19.06.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно