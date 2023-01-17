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Кальмин Михайло Вавилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кальмин Вавила Фёдорович

Мать: Кальмина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
11.12.1852

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия

Рождение ребёнка
23.04.1855

Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
09.01.1856

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
12.02.1858

Сын: Кальмин Архип Михайлович

Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
03.08.1859

Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кальмин Максим Михайлович

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия

Рождение ребёнка
19.06.1875

Мать ребёнка: Кальмина Матрёна Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальмина Матрёна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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