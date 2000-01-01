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Кальмин Лев Вавилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кальмин Вавила Фёдорович

Мать: Кальмина Евдокия Филипповна

Смерть
1842
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