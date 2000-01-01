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Кальмин Лев Вавилович
Кальмин Лев Вавилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
1842
Пол
Мужской
Отец
Кальмин Вавила Фёдорович
1792 г.р.
Мать
Кальмина Евдокия Филипповна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Кальмин Вавила Фёдорович
Мать:
Кальмина Евдокия Филипповна
Смерть
1842
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