Осокин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Осокин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1844
Жена: Осокина Дарья Вавилова
Рождение ребёнка
03.01.1846
Рождение ребёнка
22.03.1848
Дочь: Кукаева Матрона (Мария) Васильева
Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова
Рождение ребёнка
24.03.1850
Рождение ребёнка
16.12.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.04.1855
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.11.1857
Рождение ребёнка
09.08.1859
Рождение ребёнка
08.10.1861
с. Селитьба,
Рождение ребёнка
21.01.1865
Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова
Смерть
Неизвестно