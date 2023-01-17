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Осокин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Осокин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1844

Жена: Осокина Дарья Вавилова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1846

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1848

Дочь: Кукаева Матрона (Мария) Васильева

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1850

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1851

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.04.1855

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.11.1857

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

Рождение ребёнка
09.08.1859

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

Рождение ребёнка
08.10.1861

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

с. Селитьба,
Рождение ребёнка
21.01.1865

Сын: Осокин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Осокина Дарья Вавилова

Смерть
Неизвестно
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