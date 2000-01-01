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Кальмин Фёдор Флорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кальмин Флор Иванович

Мать: Кальмина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кальмин Савелий Фёдорович

Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Алёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Кальмин Вавила Фёдорович

Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна

Смерть
1831
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