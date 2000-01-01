Кальмин Фёдор Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кальмин Флор Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кальмин Савелий Фёдорович
Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Алёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Кальмина Алена Тимофеевна
Смерть
1831