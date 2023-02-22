Кальмина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кальмин Фёдор Флорович

Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кальмин Степан Флорович

Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кальмин Степан Флорович

Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кальмин Михайло Флорович

Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кальмин Михайло Флорович

Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович

Смерть
1780
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