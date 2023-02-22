Кальмина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Кальмин Флор Иванович
Смерть
1780