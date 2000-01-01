Кальмин Савелий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Кальмин Фёдор Флорович
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Кальмина Матрона
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кальмин Прокопий 1
Мать ребёнка: Кальмина Матрона
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Кальмина Матрона
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кальмин Прокопий 2
Мать ребёнка: Кальмина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальмина Матрона
Смерть
Неизвестно