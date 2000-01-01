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Кальмин Савелий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кальмин Фёдор Флорович

Мать: Кальмина Алена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кальмин Иван Савельевич

Мать ребёнка: Кальмина Матрона

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кальмин Прокопий 1

Мать ребёнка: Кальмина Матрона

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кальмин Егор Савельевич

Мать ребёнка: Кальмина Матрона

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кальмин Прокопий 2

Мать ребёнка: Кальмина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальмина Матрона

Смерть
Неизвестно
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