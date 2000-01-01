Карлинов Кузьма Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлинов Кузьма Павлович

Карлинов Кузьма Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Карлинов Павел Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Карлинов Ефим Кузмич

Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1899

Дочь: Крюкова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рубанова Пелагея Кузминична

Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
24.03.1906

Сын: Карлинов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлинова Акулина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close