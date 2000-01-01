Карлинов Кузьма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Карлинов Павел Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Карлинов Ефим Кузмич
Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
02.12.1899
Дочь: Крюкова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рубанова Пелагея Кузминична
Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
24.03.1906
Мать ребёнка: Карлинова Акулина Григорьевна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно