Карлинова Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти13.10.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Карлинов Ефим Кузмич
Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1899
Дочь: Крюкова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рубанова Пелагея Кузминична
Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
24.03.1906
Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1920