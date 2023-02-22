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Карлинова Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

13.10.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Карлинов Ефим Кузмич

Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1899

Дочь: Крюкова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рубанова Пелагея Кузминична

Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
24.03.1906

Сын: Карлинов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Карлинов Кузьма Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлинов Кузьма Павлович

Смерть
13.10.1920
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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