Крюкова Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1899

Дата смерти

28.08.1989

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1899

Отец: Карлинов Кузьма Павлович

Мать: Карлинова Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
16.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Степанович

Смерть
28.08.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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