Крюкова Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1899
Дата смерти28.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1899
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
16.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крюков Фёдор Степанович
Смерть
28.08.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область