Крюков Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти12.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Крюков Степан Степанович
Мать: Крюкова Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
16.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Анна Кузьминична
Военная служба
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
12.10.1942
Похороны
Неизвестно
Калужская обл., Россия