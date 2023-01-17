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Крюков Фёдор Степанович

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Место рождения

Велетьма, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

12.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Крюков Степан Степанович

Мать: Крюкова Агафья Антоновна

Велетьма, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
16.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Анна Кузьминична

Военная служба
Неизвестно
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
12.10.1942
Похороны
Неизвестно
Калужская обл., Россия
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