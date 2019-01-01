рабочий посёлок Велетьма, город Кулебаки, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Велетьма

город Кулебаки, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
421Велетьминский, зав. вл.при рч. Велетьме.6284289863916Церковь православная 1. Базар. Рабочие (составляющие все население) при заводе, помещаются в 13 каменных корпусах.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Велетьминская волость
224. Велетьма, село бывшее владельческое, дворов 350, жителей 1919, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки, торжок по субб Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Велетьминская волость
село Велетьминский зав.3033613371048111021587

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Кулебакская волость
с. Велетьма11746212

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Выксунский уезд, Кулебакская волость
Велетьма село21Велетменск. 1441Вознесен. 1215136

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Кулебаки
17801Велетьмараб.посёлок55°20'42°25'N-38-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Кулебаки
22727000056рп Велетьмарабочий поселок

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