Думнов Спиридон Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
20.01.1847
Жена: Думнова Феодосья Якимова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1848
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
03.10.1849
Дочь: Пелагея Спиридонова
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
18.03.1851
Сын: Думнов Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
29.10.1852
Сын: Думнов Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
13.10.1855
Дочь: Екатерина Спиридонова
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
04.11.1857
Дочь: Матрёна Спиридонова
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
25.04.1859
Дочь: Ирина Спиридонова
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
01.08.1862
Дочь: Евдокия Спиридонова
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Рождение ребёнка
24.03.1865
Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова
Смерть
Неизвестно