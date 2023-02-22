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Думнов Спиридон Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Думнов (бочкарёв) Герасим Васильевич

Мать: Думнова (бочкарёва) Настасья (Наталья) Ивановна

Бракосочетание
20.01.1847

Жена: Думнова Феодосья Якимова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1848

Сын: Думнов Пётр Спиридонович

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1849

Дочь: Пелагея Спиридонова

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1851

Сын: Думнов Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Рождение ребёнка
29.10.1852

Сын: Думнов Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1855

Дочь: Екатерина Спиридонова

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1857

Дочь: Матрёна Спиридонова

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1859

Дочь: Ирина Спиридонова

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1862

Дочь: Евдокия Спиридонова

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1865

Сын: Думнов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Думнова Феодосья Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно