Думнова Феодосья Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Спиридонова
Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Думнов Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов
c Селитьба
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрёна Спиридонова
Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов
Селитьба
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ирина Спиридонова
Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно