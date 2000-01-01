Думнова Феодосья Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова Феодосья Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Спиридонова

Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Думнов Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов

c Селитьба
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрёна Спиридонова

Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов

Селитьба
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ирина Спиридонова

Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Думнов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Думнов Спиридон Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Спиридон Герасимов

Смерть
Неизвестно
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